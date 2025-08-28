Haberler

Manisa Jandarması Otoyolda 8 Bin Hap

MANİSA JANDARMASI OPERASYON YAPTI

Manisa’da jandarma, otoyolda durdurduğu bir araçta önemli bir uyuşturucu operasyonu gerçekleştirdi. Yapılan aramalarda, 8 bin 740 adet sentetik hap ele geçirildi. Manisa İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler, Gebze-Orhangazi- İzmir Otoyolu’nda 28 Ağustos 2025 tarihinde sürücü A.S.’nin kullandığı aracı durdurdu.

Durdurulan araçta yapılan kapsamlı aramada, piyasa değeri yüksek olan bu haplar bulundu. Olay sonrasında, Cumhuriyet Savcısının talimatına uygun bir şekilde şüpheli A.S. gözaltına alındı. Bu tür yakalamalar, uyuşturucu ile mücadelede önemli bir yere sahip.

Mimar Sinan Spor Kompleksi Açıldı. Bakan Bak, Sporun Önemini Vurguladı. Gençler, Milletimizin Geleceğidir. Spor Tesisleri, Nesil Yatırımıdır. Fatih, Sporun Her Şeyini Hak Eder

Fatih'te Mimar Sinan Spor Kompleksi'nin temeli, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın katılımıyla atıldı. Bakan, tesislerin spor ve gençlerin geleceğindeki rolünü vurguladı.
Altay Ve Aras Kargo İş Birliği Yapıyor

İzmir'in Altay kulübü, Aras Kargo Spor Kulübü ile voleybol iş birliği için anlaşma görüşmelerine başladı. Bu çerçevede, Altay, Aras Kargo'ya spor salonu inşa edecek.

