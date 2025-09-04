Manisa Kavşağı, 220 Milyon TL Tasarruf

ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

AK Parti Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, Manisa-İzmir-İstanbul güzergahındaki trafiği rahatlatacak Gediz Köprülü Kavşağı’ndaki projeleri inceledikten sonra açıklamalarda bulundu. Yenişehirlioğlu, “Kavşağı bitirdiğimizde inşallah 1 yılda yaklaşık 220 milyon liralık zaman ve akaryakıttan tasarruf sağlanmış olacaktır” dedi. Manisa Valisi Vahdettin Özkan ile birlikte gerçekleştirilen incelemede, Yenişehirlioğlu, kara yolları yetkililerinden projeyle ilgili bilgi aldı.

KAVŞAK BÖLGENİN MERKEZİ

Yerli ulaşım altyapısının temeli olan Gediz Köprülü Kavşağı’nın, İzmir-Manisa Devlet Yolu, Manisa-Akhisar Devlet Yolu ve Manisa-Turgutlu Devlet Yollarının kesiştiği kritik bir noktada bulunduğunu ifade eden Yenişehirlioğlu, kavşağın günlük ortalama 31 bin araç trafiğine sahip olduğunu, bazı zamanlarda bu sayının 50 binlere ulaştığını dile getirdi. Kavşağın tamamlanmasıyla birlikte önemli oranda tasarruf sağlanacağının altını çizdi.

TAMAMLANMA ORANI YÜKSEK

Yenişehirlioğlu, kavşağın 7 Mart 2024 tarihinde ihale edildiğini ve 608 milyon TL sözleşme bedeli ile yüklenici firmaya teslim edildiğini belirterek, proje kapsamında yüzde 68 fiziki gerçekleşme oranına ulaşıldığını açıkladı. Şu ana kadar yapılan harcamanın 413 milyon TL olduğunu kaydeden Yenişehirlioğlu, “Proje kapsamında 3 bin 092 metre bölünmüş yol, 4 bin 485 metre tek yol, toplam uzunluğu 126 metreyi bulan 3 köprü bulunmaktadır” dedi. Ayrıca, çeşitli inşaat işlemlerinin tamamlandığını vurguladı.

MANİSA İÇİN ÖNEMLİ BİR YATIRIM

Yenişehirlioğlu, Gediz Kavşağı’nın yalnızca ulaşım yatırımı değil, aynı zamanda Manisa’nın büyüyen yapısına ve artan ihtiyaçlarına verilen güçlü bir cevap olduğunu ifade etti. Proje tamamlandığında hemşehrilerin daha güvenli, hızlı ve konforlu bir ulaşım sistemine kavuşacağına inandığını belirtti. Vali Vahdettin Özkan ise, bu kavşağın trafik sorununun çözümünde önemli bir rol oynayacağını dile getirerek, inşaatın tamamlanmasıyla birlikte trafik akışının daha sağlıklı hale geleceğini ve kaza oranlarının azalacağını söyledi.