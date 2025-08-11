Manisa Kırkağaç’ta 4.0 Şiddetinde Deprem Oldu

DEPREM BİLGİLERİ

Manisa’nın Kırkağaç ilçesinde 4 büyüklüğünde bir deprem yaşandı. Bu olay, bölgedeki sakinler arasında bir endişe yarattı. Depremin kaynağı ve etkileri ile ilgili detaylar henüz gelmeye başladı.

ETKİLERİ VE ALTYAPI DURUMU

Depremin, yerel altyapıda herhangi bir hasar yaratıp yaratmadığına dair araştırmalar sürüyor. İlk verilere göre, bazı bölgelerde sarsıntı hissedildi. Yetkililer, konuyla ilgili incelemelerini sürdürüyor.

GÜNCEL GELİŞMELER

Ayrıntılı bilgiler ulaştıkça, kamuoyunu bilgilendirmeye devam edilecek. Sarsıntının ardından meydana gelen gelişmeler ve vatandaşların durumları hakkında yeni açıklamalar bekleniyor.