Manisa Kırkağaç’ta Trafik Kazası Oldu

KAZA DETAYLARI

Manisa’nın Kırkağaç ilçesinde yaşanan bir trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti. Kaza, Kırkağaç ilçesine bağlı Alifakı Mahallesi’nde gerçekleşti. 77 yaşındaki Mustafa Şahinkaya’nın kullandığı 45 PA 1448 plakalı motosiklet, karşı yönden gelen 61 yaşındaki N.Z.’nin idaresindeki 45 AES 328 plakalı paletli araçla kafa kafaya çarpıştı.

ALINAN MÜDAHALELER

Kazada motosiklet sürücüsü Mustafa Şahinkaya ağır yaralandı. Yaralı adam, ambulansla Akhisar’daki hastaneye götürüldü. Ancak, yapılan tüm müdahalelere rağmen 77 yaşındaki şahıs kurtarılamadı. Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldığı bildirildi.