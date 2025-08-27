Haberler

Manisa Küme Başkanı Mehmet Ödevli Seçildi

GENEL KURULDA YENİ BAŞKAN SEÇİLDİ

Manisa Kuyumcular ve Sarraflar Derneği’nin olağanüstü genel kurulunda, mevcut başkan Erkan Özşen yeniden aday olmama kararı aldı. Bu durum, kuyumcular arasında yeni bir başkan seçme fırsatı sundu. Seçimde Mehmet Ödevli ve Atilla Beğendik başkanlık için yarıştı.

SEÇİM SONUÇLARI AÇIKLANDI

Yapılan oylamada oyların 88’ini alarak Mehmet Ödevli derneğin yeni başkanı oldu. Ödevli’nin en yakın rakibi Atilla Beğendik ise 28 oyla seçimi tamamladı. Böylece Manisa Kuyumcular ve Sarraflar Derneği, yeni başkanını belirlemiş oldu.

ÖNEMLİ

Haberler

Mke, Savunma Sanayi Alanında Önemli

Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu, Türkiye'nin savunma ve ağır sanayi alanındaki kritik üretim faaliyetleriyle tanınan köklü bir kurumdur.
Haberler

Altınordu’da Cami Yangını Gerçekleşti

Ordu'nun Altınordu ilçesindeki Merkez Camisi'nde çıkan yangın, caminin tamamen yanmasına sebep oldu. Yangının nedenine dair incelemeler sürüyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.