Manisa Küme Başkanı Mehmet Ödevli Seçildi

GENEL KURULDA YENİ BAŞKAN SEÇİLDİ

Manisa Kuyumcular ve Sarraflar Derneği’nin olağanüstü genel kurulunda, mevcut başkan Erkan Özşen yeniden aday olmama kararı aldı. Bu durum, kuyumcular arasında yeni bir başkan seçme fırsatı sundu. Seçimde Mehmet Ödevli ve Atilla Beğendik başkanlık için yarıştı.

SEÇİM SONUÇLARI AÇIKLANDI

Yapılan oylamada oyların 88’ini alarak Mehmet Ödevli derneğin yeni başkanı oldu. Ödevli’nin en yakın rakibi Atilla Beğendik ise 28 oyla seçimi tamamladı. Böylece Manisa Kuyumcular ve Sarraflar Derneği, yeni başkanını belirlemiş oldu.