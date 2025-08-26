Manisa Kuyumcular Derneği’nde Seçimler Başlıyor

SEÇİM HEYECANI YARIN BAŞLIYOR

Manisa Kuyumcular ve Sarraflar Derneği’nde yarın gerçekleşecek olağanüstü genel kurul öncesi seçim heyecanı dorukta. Mevcut başkan Erkan Özşen’in 2 dönemden sonra aday olmayacağını duyurmasıyla başkanlık için Mehmet Ödevli ve Atilla Beğendik yarışacak. Dernek, olağanüstü genel kurul kararını aldıktan sonra iki aday resmi olarak başkanlık için ortaya çıktı.

MEHMET ÖDEVLI’NDEN ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

Başkan adaylarından Mehmet Ödevli, kuyumculuk mesleğinin güven ve itibara dayalı bir alan olduğuna dikkat çekti. Ödevli, “Altı yıldır görevde olan Erkan Başkan vardı. Çarşımızda bazı konular, ikili ilişkiler sıkıntılar yaşıyor. Hedefimiz, ahlaklı alışverişin sağlanması ve müşterilerin güvenle dükkanlara girmesini sağlamak. Bizim mesleğimiz güvene dayalı bir meslek ve bu değerin kaybı hepimizi etkiliyor. Bu birlikteliği sağlamak adına yeni bir yönetim oluşturmak için çalışmalara başladık. Erkan Başkan’a bu süreçte bize destek olduğu için teşekkür ediyorum. Kazanan için hayırlısı olsun. Biz de yeni başkan ve ekibine gerekli desteği vereceğiz” dedi.

ATILLA BEĞENDİK’İN HEDEFİ

Diğer aday Atilla Beğendik, esnafla sürekli birlikte olma ve sorunları dinleyerek çözüm bulma önceliğine vurgu yaptı. Beğendik, “Valilik ve emniyetle iş birliği yaparak esnaf için istişare toplantıları düzenleyeceğiz. Sorunların çözümleri için açık bir iletişim içinde olacağız. Stok enflasyonu gibi konularla ilgili dikkatli olmamız gerekiyor. Muhasebeci ve mali müşavirlerle iş birliği yaparak çözümler üreteceğiz. Ayrıca federasyon kurma çalışmalarımız da devam ediyor ve başarı sağlarsak Manisa için önemli bir adım atmış olacağız. Seçimi kazanamasak bile, esnafın menfaatine olacak projelere destek vermeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TARİHİ

Manisa’da yaklaşık 130 üyesi bulunan Manisa Kuyumcular ve Sarraflar Derneği’nde olağanüstü genel kurul, 27 Ağustos Çarşamba günü yapılacak.