Manisa Lalesi Çiçek Açtı. Cezası 557 Bin 212 TL

MANİSA LALELERİ ÇİÇEK AÇTI

Manisa Spil Dağı Milli Parkı’nda senede bir kez açan ve sadece 10 gün boyunca canlı kalabilen Manisa lalesi çiçek açtı. Doğaseverler bu güzel laleleri görebilmek için Spil’e yönelirken, bitkinin koparılmasının cezası bu yıl 557 bin 212 TL olarak belirlendi. Manisa ve İzmir arasında yer alan Spil Dağı Milli Parkı, çeşitli flora ve faunasıyla ziyaretçilerini büyülüyor. Bu bölgedeki Manisa lalesi (Tulipa orphanidea), nisan ayının son haftası ya da mayıs ayının ilk haftasında hava şartlarına bağlı olarak açarak doğanın müjdecisi oluyor.

DOĞA FOTOĞRAFÇILARI İLGİ GÖSTERİYOR

Doğaseverler, Manisa lalesinin canlı halini görmek amacıyla Spil Dağı’na tırmanırken, doğa fotoğrafçıları da bol bol görüntü alıyor. Manisa lalesini görmek için bölgeye giden gazeteci ve doğa fotoğrafçısı Ali Gözen, “Manisa’nın simgesi laleler, her yıl nisan ayının son haftası ve mayıs ayının ilk haftasında çiçek açar. Her yıl bu dönemlerde buraya gelip, laleleri fotoğraflıyorum. Çektiğim fotoğraflarla yarışmalara katılıyorum. Cezası oldukça yüksek, ancak caydırıcı olması açısından daha da artırılması gerektiğini düşünüyorum. Manisa lalesinin sahiplenilmesi ve koparılmak yerine korunması gerektiğine inanıyorum” şeklinde konuştu.

CEZA MİKTARI ARTTI

Bu yıl Manisa lalesini koparmanın cezası, geçen yıla göre önemli bir artış göstererek 557 bin 212 TL oldu. Geçen yıl bu ceza 387 bin 142 TL olarak belirlenmişti. Bu durum, güzel doğa varlıklarının korunması adına atılan önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.