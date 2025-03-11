Manisa Merkezli Dolandırıcılık Operasyonu: 13 Gözaltı

DOLANDIRICILIK OPERASYONU

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü, kendisini polis ve savcı olarak tanıtan dolandırıcı şahıslara karşı düzenlediği operasyon ile önemli bir başarıya imza attı. Bu operasyonda Manisa merkezli olarak 8 ilde yapılan çalışmalarda toplamda 13 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Adli makamlara sevk edilen bu şahıslardan 3’ü savcılık tarafından serbest bırakılırken, 4’ü adli kontrol şartıyla tahliye edildi ve 6 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

DOLANDIRICILIK SUÇLARI VE YÜRÜTÜLEN SORUŞTURMA

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği tarafından Kırkağaç Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesinde yürütülen soruşturmanın detaylarına göre, dolandırıcılar 7 ayrı dolandırıcılık olayına karıştı ve yaklaşık 10 milyon TL haksız kazanç elde etti. Operasyon sırasında Manisa, Uşak ve Balıkesir illerinde, şüpheli şahısların tespit edilmesiyle birlikte gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda, Adana, Şanlıurfa, Gaziantep, Diyarbakır, Uşak, Kocaeli ve Yalova illerinde 7 Mart tarihinde 13 şahıs yakalandı.

EL KONULAN MALZEMELER

Yapılan aramalar sonucunda, şüphelilere ait dijital materyallere de el konulmuş durumda. Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemleri tamamlandıktan sonra, 13 şüpheli adliyeye sevk edildi. Adli süreç devam ederken, 6 şahsın tutuklandığı ve diğerlerinin durumlarının belirlendiği bildirilmiştir.