Manisa Narkotik Operasyonları 58 Tutuklama

MANİSA EMNİYETİ NARKOTİK OPERASYONLARINI AÇIKLADI

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, mayıs ayında gerçekleştirdikleri 369 operasyonda toplam 449 şüpheliyi yakaladı. Bu operasyonlar neticesinde 58 şüpheli tutuklandı. Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Akhisar, Alaşehir, Salihli, Soma ve Turgutlu NSM Büro Amirlikleri ile işbirliği yaparak il genelinde uyuşturucu madde ticaretine karşı etkili çalışmalar yürütüyor.

UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ

1-31 Mayıs 2025 tarihleri arasında yapılan operasyonlarda önemli miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Gerçekleştirilen operasyonlar sonucunda, 18 bin 225 adet sentetik ecza hap, 2 bin 183 adet ecstasy hap, 11 bin 800 gram metamfetamin, 850 gram skank, 548 gram esrar ve 423 gram sentetik kannabinoid (bonzai) bulundu. Ayrıca, 2 gram kokain, 236 kök Hint keneviri, 2 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet ruhsatsız av tüfeği ve 163 fişek de ele geçirildi. Operasyonlarda uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 133 bin 95 TL para da bulundu.

ARAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Yapılan çalışmalar neticesinde, 123 aranan şahısın yakalandığı ve adli makamlara teslim edildiği belirtildi. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nün yürüttüğü operasyonlar, uyuşturucu ile mücadelede kararlılıkla devam ediyor. Manisa’da uyuşturucu madde ticaretiyle mücadele, kamu güvenliği açısından büyük bir öncelik taşımaktadır.