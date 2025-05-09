Manisa’nın Alaşehir İlçesinde Çiftçiler, Yaprak Satıyor

ALAHŞEİR’DE YAPRAK SATIŞI İLE EK GELİR

Dünyanın en önemli üzüm üretim merkezlerinden biri olan Manisa’nın Alaşehir ilçesinde çiftçiler, mayıs ayıyla birlikte yeşermeye başlayan asma yapraklarını satarak ek gelir sağlıyor. İlçenin çeşitli bölgelerinde erken saatlerde bağ yoluna giden üreticiler, Sultaniye üzümü asmalarındaki taze yaprakları topluyor. Üzüm yetiştiricilerinin “yaprakbank” olarak adlandırdığı alım merkezlerine getirilen asma yaprakları, ortalama 70 liradan kilogram başına satılıyor. Taze veya salamura olarak hazırlanan yapraklar pazarlarda satışa sunuluyor.

ASMA YAPRAĞI İLGİ GÖRÜYOR

Alaşehir Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Seyhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, coğrafi işaretli Alaşehir asma yaprağının damarsız yapısı, ipeksi dokusu ve lezzetiyle hem yurt içi hem de yurt dışında büyük ilgi gördüğünü aktardı. Seyhan, asma yaprağının Alaşehir ekonomisine önemli ölçüde katkı sağladığını belirterek, bunun üreticiler için üzüm hasadı öncesi çok değerli bir gelir kaynağı olduğunu vurguladı.

YAPRAK TALEBİ ARTMAKTA

Üreticilerden Ayşe Akgedik, asma yaprağına olan talebin hem yurt dışında hem de iç piyasada sürekli arttığını ifade etti ve “Üzümün kilosu 90-100 lira arasında, ancak yaprağın kilosu 70 lira ve neredeyse hiç masrafı yok. Bu nedenle yaprak satmak daha kazançlı. Sabah erken saatlerde kalkıp yaprağımızı topluyoruz. Yaprakbanka getiriyoruz, paramızı peşin alıp evimize dönüyoruz. Günlük ihtiyaçlarımızı bu şekilde karşılayabiliyoruz.” şeklinde konuştu. Diğer üreticiler Yasin Ertürk ve Hatice Akkoç ise temmuz sonuna kadar devam eden yaprak toplama çalışmalarının kendilerine ek gelir sağladığını belirtti.