Manisa’nın Başkanını Kaybettik, Derin Üzüntü

FERDİ ZEYREK’İN VEFATI TÜRKİYE’Yİ YASA BOĞDU

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in geçirdiği elektrik kazası sonucu hayatını kaybetmesi, Türkiye genelinde derin bir üzüntü yarattı. Binlerce Manisalı, sevilen başkanlarının cenaze töreni için bir araya gelirken, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel de duygu dolu anlar yaşadı. Özgür Özel, Zeyrek’in tabutunu omuzlayarak onuruna saygı gösterdi ve naaşını elleriyle toprağa verdi. CHP liderinin bu anlam dolu vefası, hem törende bulunanları hem de sosyal medyada kullanıcılarını etkiledi.

DUYGUSAL PAYLAŞIMLAR VE ANILAR

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu Üyesi ve eski milletvekili Orhan Miroğlu, sosyal medya hesabında Özgür Özel’in defin anında çekilen bir fotoğrafını paylaşarak duygusal bir mesaj paylaştı. Miroğlu, mesajında şu sözlere yer verdi: “Bu vefatın hatırlattığı insana dair o kadar çok şey var ki, biri diğerinden kıymetli! Bir baba, bir sevgili, bir eş, ardında hep sahip çıkılacak ve hep baki kalacak bir hayat hikayesi bırakarak hayata veda etti. Bir halk, onu ailesinden biri, kanından, canından biri gibi uğurladı. Ve bir parti lideri, siyasetin geçici, dostluğun ve sevginin ise koltuğa kadar değil mezara kadar gideceğini gösterdi. Sevgili Başkan Ferdi Zeyrek, kısa ömrüne, bizi biz yapan hikayelere sonsuz bir yer açtı ve o hikayeleri adeta yeniden yazdı. Ah bir de arzu ettiği gibi 80 yaşına kadar yaşayabilseydi! Güle güle kardeşim, seni tanımayı, senden feyz almayı çok isterdim. Yerin cennet, toprağın bol olsun.”