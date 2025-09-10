Manisa’nın İhracatı Artış Göstermeye Devam Ediyor

MANİSA’DA İHRACAT VERİLERİ AĞUSTOS AYINDA DEĞİŞİYOR

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından açıklanan ağustos ayı verilerine göre Manisa’nın ihracatında elektrik-elektronik sektörü düşerken, iklimlendirme sanayi yükselişini devam ettiriyor. Manisa, 2025 yılının ilk 8 ayında toplam 3 milyar 362 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirirken, ağustos ayında ise 431 milyon dolarlık bir ihracat gerçekleştirdi. Manisa’nın ağustos ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,4 azalış göstererek 431 milyon dolar olarak kaydedildi.

SEKTÖRLER ARASINDA DEĞİŞİMLER YAŞANIYOR

Ağustos ayında ihracatını en fazla artıran sektör, yüzde 156,1’lik artışla çimento, cam, seramik ve toprak ürünleri oldu. Bu sektörü, yüzde 102,3’lük artışla halı sektörü izledi. Sektör bazlı verilere göre elektrik-elektronik ihracatı, ilk sıradaki yerini korusa da düşüş trendi devam etti. Ağustos ayında bu sektörün ihracatı yüzde 23,9 azalışla 158 milyon dolara ulaşırken, 8 aylık ihracatı yüzde 14,1 gerileyerek 1 milyar 177 milyon dolara düştü. İklimlendirme sanayisi ise ihracatını artırmaya devam etti. Ağustos ayında yüzde 36’lık artışla 64 milyon dolara çıkan sektör, yılın ilk 8 ayında ise yüzde 22,4 artışla 567 milyon dolara ulaştı.

DİĞER SEKTÖRLERDEKİ GELİŞMELER

Otomotiv sektöründe ağustos ihracatı yüzde 3,5’lik düşüşle 50,9 milyon dolara gerilerken, genel toplam 431 milyon dolar olarak kaydedildi. Her ay yükseliş gösteren makine ve aksamları sektörü bu kez düşüş yaşadı. Ağustos ihracatı yüzde 8 gerileyerek 22 milyon dolara inse de toplam ihracat yüzde 5 artışla 152,8 milyon dolara çıktı. Manisa’nın kuru meyve mamulleri ihracatındaki düşüş devam ediyor. Ağustos ihracatı yüzde 3,1 azalışla 14,8 milyon dolara, toplam ihracat ise yüzde 11,5 düşüşle 144 milyon dolara geriledi. Ancak meyve sebze mamulleri ihracatı yükselişini sürdürdü. Ağustos ayında bu sektör yüzde 5,3 artışla 17 milyon doları aştı ve 8 aylık dönemde yüzde 8,9 artışla 138,7 milyon dolara ulaştı. Hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri sektörü de yeniden yükselişe geçti. Ağustos ihracatı yüzde 7,3 artışla 14,5 milyon dolara, toplam ihracat ise yüzde 13,8 artışla 128 milyon dolara ulaştı.