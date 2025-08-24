Haberler

Manisa’nın Köprübaşı İlçesinde Orman Yangını

ORMAN YANGINI KÖPRÜBAŞI’NI ETKİLEDİ

Manisa’nın Köprübaşı ilçesinde meydana gelen orman yangınına hem havadan hem de karadan müdahale ediliyor. Yangın, 16.55 sularında Köprübaşı ilçesine bağlı Yardere Mahallesi’ndeki ormanlık alanda başladı. İhbarın ardından Tarım ve Orman Bakanlığı’nın koordinasyonu ile bölgeye çok sayıda ekip yönlendirildi.

MÜDAHALE İÇİN SEVK EDİLEN EKİPLER

Yangına, 12 hava aracı, 23 söndürme ekibi ve 3 iş makinesi ile müdahale ediliyor. Ekiplerin, yangını kontrol altına almak amacıyla yoğun çaba sarf ettiği bildiriliyor.

