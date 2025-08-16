Manisa’nın Sarıgöl’ü Su Tasarrufuna Yöneldi

SU TASARRUFUNA YÖNELİŞ

Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde yaz aylarındaki kuraklık ve sulama sorunları üreticileri daha az su talep eden börülce çeşitlerine yönlendirdi. Sultani çekirdeksiz üzüm ile tanınan bu bölge kışlık ve yazlık sebze yetiştiriciliğinde de önemli bir merkez haline geliyor. Beyharmanı ve Kızılçukur mahallelerindeki çiftçiler, yaz dönemindeki su sıkıntısından dolayı su tüketimini azaltacak ürünlere yöneliyor.

BÖRÜLCE ÜRETİMİNDE ARTIŞ

İlçede giderek artan börülce çeşitleri pazarda yerini daha sağlam bir biçimde alıyor. Her cumartesi günü ilçeye gelen tüccarlar, günlük 1 ile 3 ton arasında börülce alımı yaparak bu ürünleri Ege Bölgesi’nin diğer illerinde satışa hazırlıyor. Beyharmanı Mahalle Muhtarı Mustafa Sarıtaş, çiftçilerin börülce üretimine yönelmelerinin nedenini, “Günlük olarak 1-3 ton kadar oluyor. Yayla olan yerlerimizden dolayı çiftçilerimiz börülce ekimine ağırlık vermeye başladı” sözleriyle ifade ediyor.