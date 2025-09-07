Manisa’nın Sarıgöl’ünde Dev Üzüm Salkımı

DEV SALKIM ÜZÜM BULUNDU

Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde üzüm hasadı sırasında 5 kilo 500 gram ağırlığında dev bir salkım keşfedildi. Bağdan kesilip kasaya yerleştirilen bu büyük üzüm salkımı, ağırlığıyla kasanın hemen hemen tamamını doldurdu. Bu durumu gören hasat işçileri, dev salkımın büyüklüğüne hayret etti.

HASAT İŞÇİLERİNDEN SEVİNÇ MESAJI

Kasa döşeyen kadın işçiler, bu büyüklükteki salkımların nadiren ortaya çıktığını ifade ederek, “Allah verdi mi veriyor” şeklinde sevinçlerini paylaştı. İşçiler, dev salkımla birlikte hatıra fotoğrafı çekmeyi de ihmal etmedi.