Manisa’nın Soma İlçesinde Muhtarlarla Toplantı Yapıldı

ZİYARETİN AMACI VE ÖNEMİ

Manisa’nın Soma ilçesinde, İlçe Emniyet Müdürü Umut Er, mahalle muhtarlarını ziyaret ederek kamu düzeni, asayiş ve vatandaş talepleri üzerine istişarelerde bulunuyor. Bu ziyaretler, mahallelerin güncel durumu, ihtiyaçlar ve emniyetle olan iş birliği gibi konuları ele alıyor.

MUHTARLARIN ROLÜ VE PAYLAŞIMLARI

İlçe Emniyet Müdürü Umut Er, muhtarların, vatandaşlarla kamu kurumları arasında köprü vazifesi gördüğünü vurguladı. “Her mahallenin nabzını en iyi tutanlar muhtarlarımız. Onların bilgi ve tecrübeleri, bizim sahadaki gözümüz, kulağımızdır. Güvenli bir Soma için birlikte hareket edeceğiz” diye belirtti. Muhtarlar, Emniyet Müdürü Er’in gerçekleştirdiği ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek, mahallelerindeki sorunlar, vatandaş talepleri ve güvenlik öncelikleri hakkında bilgi verdi.

TOPLUMSAL DAYANIŞMA VE GÜVEN ORTAMI

Gerçekleştirilen ziyaretlerin, mahallelerdeki huzur ve güven ortamını pekiştirmek adına önemli bir adım olduğu ifade ediliyor. Yetkililer, yerel yönetim ve kolluk kuvvetleri arasında kurulan bu yakın iletişimin, toplumsal dayanışma ve güven duygusunu artırmaya katkı sağladığını vurguluyor.