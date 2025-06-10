Manisa’nın Yıldız Judocuları Madalyaları Kazandı

MANİSA’DA MADALYA BAĞIŞLAMASI

Manisa’nın Salihli ilçesindeki yetenekli judocular, Manisa’da düzenlenen Türkiye Şampiyonası ve Anadolu Yıldızlar Ligi il seçmesinde başarılı sonuçlar elde etti. Bu başarı, judocuların Türkiye finallerine ve grup müsabakalarına katılma hakkı kazanmalarıyla sonuçlandı. Manisa Okul Sporları Judo Yıldızlar İl Birinciliği müsabakaları, Manisa Çok Amaçlı Spor Salonu’nda yapıldı.

HEYECAN DOLU MÜSABAKALAR

Müsabakalar esnasında, 57 kiloda Göksu Delibay, 70 kiloda Esmasu Dündar ve +73 kiloda R. Yiğit Aydemir birincilik elde etti. İkincilik kategorisinde ise 40 kiloda Nehir Aksu, 57 kiloda Sevdegül Kale, 46 kiloda Sancar Sultanov ve 60 kiloda Efe Koçak yer aldı. Üçüncülük derecelerini kazanan judocular arasında 44 kiloda Ecem S. Çetin, 63 kiloda Zeynep Sağır, 70 kiloda Hira Kılkış, 50 kiloda Ömer Ali Aksoy, 60 kiloda Çınar Biçer ve 60 kiloda Nazif Efe Alper bulunuyor.

SPORCULARA TEŞEKKÜR

Anadolu Yıldızlar Seçmesinde de başarılar devam etti. 57 kiloda Göksu Delibay, 63 kiloda Zeynep Sağır, 70 kiloda Esmasu Dündar, 60 kiloda Efe Koçak, 66 kiloda Nazif Efe Alper ve +73 kiloda R. Yiğit Aydemir birinci olarak ödül aldı. 40 kiloda Nehir Aksu ve 44 kiloda Ecem S. Çetin ikinci, 57 kiloda Sevdegül Kale, 46 kiloda Sancar Sultanov, 50 kiloda Ömer Ali Aksoy, 60 kiloda Çınar Biçer üçüncü oldu. Salihli İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Oktay Ayaz, derece elde eden sporcuları tebrik etti ve onların gelecekteki başarıları için iyi dileklerde bulundu.