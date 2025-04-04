Manisa Salihli’de Takla Atmış Çalıntı Araç Bulundu

OTOMOBİLİN ÇALINDIĞI BELİRLENDİ

Manisa’nın Salihli ilçesinde, takla atmış şekilde bulunan bir otomobilin çalıntı olduğu ortaya çıktı. Alınan bilgilere göre, Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sabah saatlerinde Atatürk Mahallesi 659 Sokak’ta bir aracın kaza yaptığı ihbarını aldı.

POLİS EKİBİ HIZLA HAREKETE GEÇTİ

Bölgeye giden ekipler, 45 ZA 143 plakalı otomobili takla atmış durumda buldu. Araç çevresinde herhangi bir kişi olmadığı tespit edildi. Yapılan incelemeler sonucunda, otomobilin Hüseyin Ç.’ye ait olduğu ve gece saatlerinde Gaziler Mahallesi 604 Sokak’tan çalındığı belirlendi.

Takla atmış haldeki otomobil, sahibine teslim edilirken, Salihli polisi çalıntı olan aracı park halindeyken çalan kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışmalarına başladı.