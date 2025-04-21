Manisa Sporcuları, Oryantiring’de Başarı Kazandı

MANİSA SPORCULARI BAŞARIYA DAMGA VURDU

Türkiye Oryantiring Federasyonu tarafından Manisa’da gerçekleştirilen Türkiye Oryantiring Şampiyonası, ev sahibi Manisa’nın sporcuları için büyük bir başarı hikayesine dönüştü. Etkinlik, 107 farklı kulüp ve toplamda bin 300 sporcunun katılımıyla düzenlendi. Manisalı sporcular, bu yarışmada 3 altın, 5 gümüş ve 2 bronz olmak üzere toplamda 10 madalya kazanarak dikkatleri üzerine çekti.

PARKURLARDAKİ ÜSTÜN PERFORMANS

Üç farklı kategoride mücadele eden sporcular, dayanıklılık, hız ve yön bulma becerilerini sergileme imkanı buldu. Özellikle zorlu parkurlardaki üstün performanslarıyla öne çıkan Manisalı sporcular, bireysel ve takım sıralamalarında büyük başarılar elde etti. Orta mesafe yarışlarında Hasene Şaşmaz, birincilik elde ederken, Hatice Adıbelli ikinci, Önder Şaşmaz ise üçüncülüğü kazandı.

Uzun mesafe yarışlarında Hasene Şaşmaz bir kez daha birinciliği kazandı. Dilek Mert ve Önder Şaşmaz ikinci sırayı alırken, Zeynep Tuba Akın üçüncülükle ödüllendirildi. Sürat yarışlarında ise Hatice Adıbelli, birincilik ödülünü alarak kürsüde yer buldu. Zeynep Tuba Akın ve Hasene Şaşmaz ise ikincilik elde etti. Bu başarılar, Manisalının sporculuk alanındaki potansiyelini bir kez daha gösterdi.

KULÜPLERİNÖNEMLİ BAŞARILARI

Demirci Akıncıları Spor Kulübü, Kadınlar 18 yaş kategorisinde Türkiye Şampiyonu olurken, Erkekler 18 yaş kategorisinde Türkiye üçüncüsü olmayı başardı. Ayrıca, Akhisar Zeynep Gülin Metal Spor Kulübü, Kadınlar 18 yaş ve Kadınlar 20 yaş kategorilerinde Türkiye üçüncüsü olarak ödüllerini aldı. Bu sonuçlar, Manisa’nın spor alanındaki güçlü varlığını pekiştirdi.