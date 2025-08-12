Manisa Toure İle Yeniden Anlaştı

MANİSA FUTBOL KULÜBÜ’NDE YENİ GELİŞMELER

Manisa Futbol Kulübü, geçtiğimiz sezon kadrosunda yer alan orta saha oyuncusu Birama Toure ile yeniden anlaşma sağladı. Toure’nin lisansı 5 Ağustos’ta Futbol Federasyonu tarafından çıkarıldı, ancak kendisi Manisa ile gerçekleştirdiği ilk antrenmanda sakatlık geçirdi.

TOURE’Yİ BEKLEYEN SORUNLAR

Toure’nin sakatlığının durumu henüz açıklanmıyor. 33 yaşındaki Malili ön libero, geçen sezon ara transfer döneminde kulübe katılmıştı ve o dönem 13 lig maçında forma giymişti. Manisa, Toure’nin sakatlık sürecini yakından takip ediyor.