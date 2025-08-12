Haberler

Manisa Toure İle Yeniden Anlaştı

MANİSA FUTBOL KULÜBÜ’NDE YENİ GELİŞMELER

Manisa Futbol Kulübü, geçtiğimiz sezon kadrosunda yer alan orta saha oyuncusu Birama Toure ile yeniden anlaşma sağladı. Toure’nin lisansı 5 Ağustos’ta Futbol Federasyonu tarafından çıkarıldı, ancak kendisi Manisa ile gerçekleştirdiği ilk antrenmanda sakatlık geçirdi.

TOURE’Yİ BEKLEYEN SORUNLAR

Toure’nin sakatlığının durumu henüz açıklanmıyor. 33 yaşındaki Malili ön libero, geçen sezon ara transfer döneminde kulübe katılmıştı ve o dönem 13 lig maçında forma giymişti. Manisa, Toure’nin sakatlık sürecini yakından takip ediyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Çerkezköy’de Gasp İhbarı Yapıldı

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde, bir büfeyi soyan Bulgar uyruklu kişi, polisin müdahalesiyle yakalandı. Zanlının, tanınmamak için saçını kestirdiği belirtildi.
Haberler

Kırıkkale’de Uyuşturucu Operasyonu Yapıldı

Kırıkkale'de bir hastane çalışanı, doktor hesaplarını kullanarak 8 kişiye yeşil reçeteli uyuşturucu ilaç yazdığı iddiasıyla gözaltına alındı. Evinden uyuşturucu aparatı ve madde bulundu.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.