Manisa Trafik Denetimleri Sonucu Cezalar Kesildi

DENETİM FAALİYETİ

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve ilçe trafik birimleri, yüksek ses çıkaran ve abartı egzoz kullanan araçlara yönelik geniş kapsamlı denetimler gerçekleştirdi. Bu denetimlerde, toplam 1989 araç kontrol edildi. Elde edilen verilere göre, kusurlu bulunan 519 araç ve sürücüsüne toplamda 2 milyon 93 bin 105 lira idari para cezası uygulandı. Ayrıca, bu denetimlerin sonucunda 45 aracın trafikten men edildiği bildirildi.

EKİPLERİN KATILIMI

Denetim çalışmalarında, 32 ekip ve 58 personelin yer aldığı belirtildi. Araçların kontrolü esnasında, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun farklı maddelerinden ceza uygulandı. Bu maddeler arasında abartı egzoz için 32/3 maddesinden 8 ceza, yüksek ses için 72 maddesinden 43 ceza ve diğer maddelerden toplamda 244 ceza yer aldı. Böylece, Manisa’da trafik güvenliğini artırmayı hedefleyen bu denetimler, kamuoyuna duyuruldu.

TRAFİK GÜVENLİĞİNE KATKI

Bu tür denetimlerin, trafik güvenliğini sağlama yönünde önemli bir adım olduğu ifade edildi. Sürücülere, kanunlara uygun davranmaları ve trafik kurallarına riayet etmeleri hatırlatıldı. Manisa İl Emniyet Müdürlüğü, ilerleyen günlerde de benzer denetimlerin devam edeceğini ve bu çalışmaların kararlılıkla süreceğini duyurdu.