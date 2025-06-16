Manisa, Traktör Kazalarında Can Kayıpları Yaşıyor

MANİSA’DA TRAKTÖR KAZALARI ARTIK DİKKAT ÇEKİYOR

Türkiye’nin traktör envanterinin en yüksek olduğu şehirlerden biri olan Manisa’da, 2025 yılının ilk beş ayında gerçekleşen traktör kazalarında 16 kişi hayatını kaybederken, 59 kişi de yaralandı. Manisa İl Jandarma Komutanlığı’nın yaptığı araştırmalar, kazaların çoğunun ihmaller ve eksik güvenlik önlemleri nedeniyle meydana geldiğini ortaya koydu. Tarım sezonu başladığında, Manisa’da yaşanan traktör kazalarının sayısının artış göstermesi dikkat çekiyor.

KAZALARIN TEMEL SEBEPLERİ ARAŞTIRILIYOR

Alınan bilgilere göre, kazaların nedenleri arasında sürücülerin tecrübesizliği ve dikkatsizliği, traktörlerin otomobiller gibi kullanılması ve yolcu taşıma kurallarına uyulmaması bulunuyor. Ayrıca, traktörlerde uyarıcı görünür ekipmanların eksikliği ve ışık donanımlarının yetersizliği önemli bir sorun olarak öne çıkıyor. Bu durum, küçük önlemler alındığında kazaların önlenebileceğini ve hayatların kurtulabileceğini gösteriyor.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ İÇİN GEREKEN TEDBİRLER

Manisa’da yaşanan traktör kazalarının sebepleri arasında, devrilmelere karşı koruma kabinlerinin (ROPS demiri) eksikliği, sürücülerin dikkatsizliği ve yeterli bilgi eksiklikleri yer alıyor. Ayrıca, traktörlerin yolcu taşınmasına yönelik kurallara uymadığı ve ışık donanımlarının yetersiz olduğu gözlemlendi. Traktör kazalarının önüne geçmek amacıyla alınması gereken tedbirler ise şu şekilde sıralanıyor: “Traktörlerde devrilmeye karşı koruyucu kabin ve ROPS demiri kullanılmalı, fenni muayeneler düzenli yaptırılmalı, ışık donanımları eksiksiz olmalı, tarım aletleri traktör ışıklarını kapatmayacak şekilde takılmalı, römorklarda üçgen reflektörler bulundurulmalı, traktör üzerinde yolcu taşınmamalı, tecrübesiz ve belgesiz kişilere traktör kullandırılmamalıdır.”