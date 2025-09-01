Haberler

Manisa Turgutlu’da Yangın Çıktı, İki Yaralı

YANGIN DURUMU VE MÜDAHALE

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde, bir inşaat alanında meydana gelen yangında dumandan etkilenen iki kişi hastanede tedavi ediliyor. Selvilitepe Mahallesi’ndeki inşaat alanında bulunan atıklar, henüz bilinemeyen bir sebepten dolayı alev aldı.

ACİL DURUM İHBARI

Yangını gören vatandaşlar, durumu kısa sürede 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildiriyor. Yangın anında dumandan etkilenen Mustafa D. (28) ile Yiğit A.K. (26), Turgutlu Devlet Hastanesi’ne sevk ediliyor.

İTFAİYE MÜDAHALESİ

Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ekipleri, yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına alıyor ve yangını söndürüyor. Olayla ilgili detaylar ve nedenler henüz araştırılmakta.

ÖNEMLİ

