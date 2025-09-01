Manisa, Türkiye Şampiyonu Oldu

MERSİN’E KARŞI BÜYÜK ZAFER

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi Voleybol Türkiye Şampiyonası’nda finalde Mersin ile karşılaşan Manisa il karması, 3-0’lık galibiyetle Türkiye Şampiyonu oldu. Bu zafer, Manisa’nın voleybol tarihinde önemli bir yer edindiği bir başka başarıyı daha doğurdu. Turnuvada gösterdiği etkileyici performansla finale yükselen Manisa, rakibi Mersin karşısında büyük bir üstünlük sağladı.

NAMAĞLUP ŞAMPİYONLUK

Final maçı İzmir’de gerçekleşti ve Manisa, güçlü rakibi Mersin’i set vermeden 3-0 mağlup ederek Türk voleyboluna adını yazdırdı. Sahada sergiledikleri kararlılık, takım ruhu ve iş birliği, sporcuları Türkiye’nin zirvesine taşıdı. Manisalı sporcular, elde ettikleri bu başarı ile hem şehirlerine hem de voleybolseverlere büyük bir mutluluk yaşattı.

Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, şampiyonluğun ardından bir açıklama yaparak, “Bugün ikinci büyük başarımızı kutluyoruz; kız basketbol takımımızın ardından erkek voleybol takımımız da Türkiye şampiyonu oldu. Gençlerimizin sahada sergilediği performans, disiplin ve takım oyunu Manisa voleybolunun gücünü bir kez daha gösterdi. Tüm sporcularımızı, antrenörlerimizi ve emeği geçenleri tebrik ediyorum.” şeklinde sözler sarf etti.