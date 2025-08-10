Manisa Valisi İncelemelerde Bulundu.

VALİ ÖZKAN DEPREM BÖLGESİNDE İNCELEMELER YAPTI

Manisa Valisi Vahdettin Özkan, Balıkesir’in Sındırgı İlçesinde gerçekleşen ve Manisa’da hissedilen 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından etkilediği Akhisar, Kırkağaç ve Gördes ilçelerinde mahallelerde incelemelerde bulundu. Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde meydana gelen bu deprem, Manisa’da da hasara neden oldu.

DEPREM SONRASI ÇALIŞMALAR HIZLA DEVAM EDİYOR

Vali Özkan, depremin ardından sahada yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi aldı. “Depremde bir can kaybı yaşanmadığını, yaralanan vatandaşların ise hayati tehlikesinin bulunmadığını” belirtti. Depremin ilk anından itibaren kurulan Valilik Kriz Masası koordinasyonunda ekiplerin alana sevk edildiğini ve hızlıca saha tarama çalışmalarına başlandığını ifade etti. Şu ana kadar yapılan tespitlere göre, Akhisar, Demirci, Gördes, Kırkağaç, Salihli ve Selendi ilçelerinden farklı derecelerde yapı hasar bildirimi yapıldığı bildirildi.

TÜM EKİPLER TEYAKKUZ HALİNDE

Vali Özkan, Valilik Kriz Merkezi koordinasyonunda tüm birimlerin il genelinde teyakkuzda olduğunu söyleyerek, ekiplerin sahada tarama çalışmalarına devam ettiğini belirtti. Depremden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.