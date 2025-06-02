Manisa Valisi Özkan, Bayram İçin Önlemler Açıkladı

KURBAN BAYRAMI ÖNCESİ ALINAN TEDBİRLER

Manisa Valisi Vahdettin Özkan, yaklaşmakta olan Kurban Bayramı öncesinde vatandaşların bayramı güvenli bir ortamda geçirmeleri için şehrin genelinde alınan önlemleri aktardı. Vali Özkan, ilgili kurumlarla birlikte yürütülen hazırlıkların tamamlandığını ifade etti. Bayram arifesi, bayram süresi ve sonrası için hazırlanmış güvenlik, sağlık ve hijyen tedbirlerinin dikkatlice planlandığını vurguladı.

TRAFİK GÜVENLİĞİ İÇİN HAZIRLIKLAR

Vali Özkan, bayram boyunca trafik güvenliğini sağlamak amacıyla 46 motorize tim ve 271 ekibin görev yapacağını duyurdu. Toplamda 706 trafik personelinin sahada olacağını belirterek, vatandaşların ziyaretlerini güvenli bir şekilde gerçekleştirebilmeleri için gerekli tüm önlemlerin alındığını dile getirdi. Acil sağlık hizmetlerinin sürekli olarak sürdürüleceğini, 61 sağlık istasyonunun nöbet sistemine göre hizmet vereceğini söyledi.

KURBAN İBADETİ İÇİN KOORDİNASYON

Vali Özkan, Kurban ibadetinin dini usullere uygun olarak yapılabilmesi için İl Müftülüğü ile iş birliği içinde çalıştıklarını kaydetti. 16 kurban satış noktası ve 34 kesim yerinde din görevlilerinin bilgilendirme ve rehberlik hizmeti sunacağını açıkladı. Hayvan sağlığı ve hijyen konularında da gerekli önlemlerin alındığını belirten Vali Özkan, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerinin veteriner hekimlerle birlikte 392 işletme ile 50 hayvan satış ve kesim noktasında denetim yapacağını ifade etti.

KAMU KURUMLARI COORDİNELİ ÇALIŞIYOR

Tüm kamu kurumlarının koordineli bir şekilde çalıştığını ve bayram süresince sahada olacağını bildiren Vali Özkan, “Vatandaşlarımızın bayramı huzur, sağlık ve güven ortamında geçirmesi için tüm kurumlarımızla iş birliği içerisinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu süreçte özveriyle görev yapan tüm personele teşekkür ediyorum.” dedi. Vali Vahdettin Özkan, açıklamalarının sonunda tüm Manisalıların Kurban Bayramı’nı kutlayarak, bayramın birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularını güçlendirmesini umduğunu belirtti.