Manisa Valisi Özkan, Depremi Takip Etti

DEPREM SONRASI İNCELEME VE ÇALIŞMALAR

Manisa Valisi Vahdettin Özkan, Balıkesir’in Sındırgı İlçesinde gerçekleşen ve Manisa’da hissedilen 6.1 büyüklüğündeki deprem sonrası Akhisar, Kırkağaç ve Gördes’te saha incelemeleri yaptı. Deprem dolayısıyla il genelinde ortaya çıkan hasar hakkında kriz merkezinde çalışmalarını takip etti.

AFET MÜDAHALE PLANININ HIZLI DEVREYE GİRMESİ

Vali Özkan, depremin ilk anından itibaren sürdürülen saha çalışmalarıyla ilgili bilgi alırken, Afet Müdahale Planının hızlıca devreye alındığını belirtti. Bu plan çerçevesinde, saha çalışmalarını yürütmekle yetkili tüm grupların harekete geçtiğini ve çalışmaların titizlikle devam ettiğini ifade etti.

ÖNLEMLERİN ÖNEMİ VURGULANDI

Vali Özkan, depremin önlenemeyeceğini ancak deprem öncesi, anı ve sonrası için alınacak önlemler ile afete dönüşmesinin önlenebileceğini dile getirdi. Afet Müdahale Planı kapsamında yapılan saha tespitlerinin önemine dikkat çekti. Ayrıca, depremden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.