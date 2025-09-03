Manisa Valisi Özkan, Güvenlik Faaliyetlerini Değerlendirdi

EMNİYET VE JANDARMA FAALİYETLERİ ÜZERİNE DEĞERLENDİRME

Manisa Valisi Vahdettin Özkan, emniyet ve jandarma birimlerinin ağustos ayında yürüttüğü güvenlik ve asayiş çalışmalarına dair önemli bilgiler paylaştı. Vali Özkan, vatandaşların can ve mal güvenliğine yönelik yapılan faaliyetler, önleyici güvenlik önlemleri, suçla mücadelenin detayları hakkında açıklamalarda bulundu.

TERÖRLE MÜCADELEDE BAŞARILAR

Vali Özkan, terörle mücadele kapsamında gerçekleştirilen çalışmalara vurgu yaparak, kamu düzenini tehdit eden unsurlara karşı “etkin ve kararlı bir mücadele” yürütüldüğünü açıkladı. Yapılan operasyonlar sonucunda gözaltına alınan 3 terör şüphelisinin tutuklandığını bildirdi.

NARKOTİK SUÇLARDA ÖNEMLİ SAYILAR

Kaçakçılıkla mücadele çerçevesinde 27 kişini gözaltına alındığını belirten Vali Özkan, narkotik suçlarla olan savaşın sonuçlarını da aktardı. 408 kişinin gözaltına alındığı bu süreçte, 75’i tutuklandı ve 18 kişi adli kontrol altına alındı.

SUÇ Aydınlatma ORANI VE RÜHSATSIZ SİLAHLAR

Vali Özkan, Manisa’daki suçların aydınlatılma oranının yüzde 99 olduğunu belirterek, cezası kesinleşmiş 279 hükümlünün yakalandığını açıkladı. Bu gelişmeler sonucu aranan kişi sayısının 100 civarına düştüğünü ifade etti. Ayrıca, ruhsatsız silahlarla mücadelede 50 silahın ele geçirildiği açıklandı ve 47 şahıs hakkında işlem yapıldığı bildirildi.

TRAFİK GÜVENLİĞİNE YÖNELİK DENETİMLER

Ağustos ayı boyunca trafik güvenliğini sağlamak amacıyla 268 bin denetim gerçekleştirildi. Bu denetimlerde 37 bin işlem yapıldığı bilgisi verildi. Vali Özkan, “Önümüzdeki ayın Manisa’mızda huzur ve güven içinde geçmesini temenni ediyorum. Güvenlik birimlerimizin özverili çalışmaları sayesinde ilimizde kamu düzeni kararlılıkla sağlanmaktadır. Bu vesileyle milletimizin birliği ve beraberliği için gece gündüz demeden görev yapan tüm güvenlik personelimize teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.