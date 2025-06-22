Manisa Valisi Özkan Yangın İncelemesi Yaptı

MANİSA VALİSİ YANGIN BÖLGESİNDE İNCELEMELER YAPIYOR

Manisa Valisi Vahdettin Özkan, Kırkağaç ilçesine bağlı Gelenbe Mahallesi’nde başlayan yangınla ilgili olarak bölgedeki durumla ilgili incelemelerde bulundu. Vali Özkan, “Tüm imkanlar seferber edildi” diyerek yangının yayılma riskine karşı önlemlerin alındığını aktardı. Manisa’nın Kırkağaç ilçesinde dün çıkan yangın, bu sabah saatlerinde kontrol altına alınmasına rağmen yeniden alevlendi.

BÖLGEYE GÖNDERİLEN DESTEK GÜÇLERİ

Yangına müdahale etmek için İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 11 hava aracı, 43 söndürme ekibi, 21 su tankeri, 3 TOMA, 12 iş makinesi, 4 ambulans ve 4 teknik ekip ile 325 personel bölgeye yönlendirildi. Manisa Valisi Vahdettin Özkan, yangınla ilgili incelemeler sırasında Bostancı Mahallesi’nin tedbir amaçlı olarak boşaltıldığını belirtti. Tarım ve Orman Bakanlığının koordinasyonunda, Valiliğin de tüm yerel kaynakları seferber etmesiyle birlikte söndürme çalışmaları etkin bir şekilde devam ediyor.

TEDBİRLER ALINIYOR

Vali Özkan, tüm ekiplerin “canla başla görev yaptığını” aktararak, yangının yayılma riski için gerekli tüm tedbirlerin alınmaya çalışıldığını vurguladı. Bölgedeki hava koşullarının ve diğer etkenlerin durumu nasıl etkilediği konusunda da dikkatli bir izleme yapıldığı belirtildi.