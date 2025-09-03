Manisa Valisi V. Özkan Güvenlik Değerlendirmesi Yaptı

GÜVENLİK FAALİYETLERİ DEĞERLENDİRİLDİ

Manisa Valisi Vahdettin Özkan, emniyet ve jandarma birimlerinin ağustos ayı boyunca gerçekleştirdiği güvenlik ve asayiş faaliyetleri üzerine değerlendirmelerde bulundu. Vali Özkan, vatandaşların can ve mal güvenliğinin korunması amacıyla yürütülen çalışmalar, önleyici güvenlik tedbirleri ile suç ve suçlularla mücadele kapsamında yapılan operasyonlar hakkında bilgiler aktardı.

TERÖRLE MÜCADELE STRATEJİLERİ

Terörle mücadele operasyonları çerçevesinde, kamu düzenini tehdit eden unsurlara karşı etkin ve kararlı bir yaklaşım sergilendiğini ifade eden Vali Özkan, bu operasyonlarda gözaltına alınan 3 kişinin tutuklandığını duyurdu.

NARKOTİK SUÇLARDA BAŞARI

Kaçakçılıkla mücadele kapsamında 27 kişinin gözaltına alındığını belirten Vali Özkan, narkotik suçlarla mücadelede ise toplamda 408 kişinin gözaltına alındığını, bunlardan 75’inin tutuklandığını, 18’inin ise adli kontrol altına alındığını söyledi.

SUÇ AYDILATMA ORANI YÜZDE 99

Manisa’da suçların aydınlatılma oranının yüzde 99 seviyesine ulaştığını vurgulayan Vali Özkan, cezası kesinleşmiş 279 hükümlünün yakalanarak adli makamlara teslim edildiğini belirtti. Bu gelişmeyle birlikte aranan kişi sayısının 100 civarına düştüğünü kaydetti.

RUHSATSIZ SİLAHLARLA MÜCADELE

Ruhsatsız silahlarla mücadele çerçevesinde 50 silahın ele geçirildiğini aktaran Vali Özkan, 47 şahıs hakkında işlem yapıldığını bildirdi. Ayrıca, siber suçlarla mücadelenin de devam ettiğini, 65 olayın tespit edildiğini ve 8 operasyonda 5 kişinin tutuklandığını, 1 kişinin ise adli kontrol alındığını belirtti.

TRAFFİK DENETİMLERİ VE GÜVENLİKTEKİ BAŞARI

Ağustos ayında, trafik güvenliğini sağlamak amacıyla il genelinde 268 bin denetim yapıldığı bilgisini veren Vali Özkan, bu denetimlerde 37 bin işlem gerçekleştirildiğini ifade etti. Vali Özkan, “Önümüzdeki ayın Manisa’mızda huzur ve güven içinde geçmesini temenni ediyorum. Güvenlik birimlerimizin özverili çalışmaları sayesinde ilimizde kamu düzeni kararlılıkla sağlanmaktadır. Bu vesileyle milletimizin birliği ve beraberliği için gece gündüz demeden görev yapan tüm güvenlik personelimize teşekkür ediyorum.” şeklinde konuştu.