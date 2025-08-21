Manisa Valisi V. Özkan’ın katılımıyla Proje Tanıtıldı

GEÇİCİ KORUYUCU AİLE MODELİ PAYDAŞ TOPLANTISI DÜZENLENDİ

Manisa’da, “Türkiye’de Koruyucu Aile Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi” kapsamında Geçici Koruyucu Aile Modeli Paydaş Toplantısı yapıldı. Toplantıya, Vali Vahdettin Özkan’ın yanı sıra Manisa İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral İlhan Şen, Vali Yardımcısı Erhan Günay, İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü V. Güngör Bozlak ve ilgili kurum temsilcileri katıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile UNICEF iş birliğinde 2023 yılında başlamış olan bu proje, toplamda 36 ay sürecek.

AİLE KURUMUNUN GÜÇLENDİRİLMESİ BİR SORUMLULUKTUR

Vali Vahdettin Özkan, burada yaptığı konuşmada aile kurumunun güçlendirilmesinin bireysel, vicdani ve kamusal bir yükümlülük olduğunu ifade etti. Özkan, çocukların sağlıklı ve güvenli bir ortamda yetiştirilmesinin toplum için ortak bir görev olduğunu dile getirerek, “Aile sisteminin güçlendirilmesi, bireylerin gelişimini destekleyen en kıymetli çabalardan biridir. Bu sadece bireysel değil, aynı zamanda kamusal bir sorumluluktur. Toplum olarak atacağımız her adım, çocuklarımızın daha huzurlu ve sağlıklı şartlarda yaşamasına katkı sağlamalıdır” dedi.

KORUYUCU AİLE SİSTEMİ VE KÜLTÜRSEL YAKLAŞIM

Vali Özkan, koruyucu aile sisteminin sadece yasalarla değil, antik kültürle de bağlantılı olduğunu vurguladı. Korunmaya muhtaç bireylerin her zaman mahalleli ya da akrabalar tarafından desteklendiğini hatırlattı. Ayrıca, bu alanda yapılacak faaliyetlerin bilimsel yöntemlerle ve veriye dayalı bir biçimde yürütülmesi gerektiğine dikkat çekerek, “Kültürel yapıyı dikkate alarak çözümler üretmeliyiz. Koruyucu ailelik, medeniyetimizin bize miras bıraktığı bir sorumluluktur” ifadelerini kullandı.

MANİSA’DAKİ KORUYUCU AİLELERİN DURUMU

Manisa’da 150’nin üzerinde koruyucu ailenin bulunduğunu belirten Vali Özkan, bu sayının artırılabileceğini ifade etti. Talep eden ailelerin doğru bir şekilde tespit edilerek yönlendirilmesi ve çocukların en uygun ailelerle titizlikle eşleştirilmesi gerektiğini vurguladı. Toplantının kurumlar arası iş birliğini güçlendireceğine ve çocuklar için daha iyi bir gelecek inşa etme yolunda önemli katkılar sağlayacağına inandığını belirten Özkan, emeği geçen herkese teşekkür etti.

GEÇİCİ KORUYUCU AİLE MODELİ VE HEDEFLERİ

Toplantıda aile odaklı hizmet modelleri ve geçici koruyucu aile modeli detaylı olarak tanıtıldı. Yeni modelde, kurumların görev ve sorumlulukları ele alınarak geçici koruyucu ailelerin, kalıcı yerleştirme yapılıncaya kadar çocukların güvenliğini sağladığı belirtildi. Proje çerçevesinde; çocuk koruma sisteminin kurumsal kapasitesinin güçlendirilmesi, kırılgan durumdaki çocukların kaliteli koruma ve geçici koruyucu aile hizmetlerine erişimin sağlanması hedefleniyor. Manisa’nın da yer aldığı 30 pilot ilde uygulanacak olan bu sistemle, Türkiye genelinde çocuk koruma sisteminin kurumsal kapasitesinin artırılması amaçlanıyor.