Manisa Valisi V. Özkan, üreticileri ziyaret etti. Don zararı olan çiftçilere destek sunuldu. Çiftçiler TARSİM’e bildirimde bulunmalı. Tarım Kredi Kooperatifleri kredileri ertelenecek. Üreticilere geçmiş olsun dilekleri iletildi. Dikkatli olunması konusunda uyarıda bulundu

DON AFETİ SONRASI İNCELEMELER

Manisa Valisi Vahdettin Özkan, il genelinde etkili olan don afeti nedeniyle zarar gören üreticilere yönelik ziyaretlerde bulunarak tarım alanlarındaki durumu inceledi. Üreticilerin yaşadığı mağduriyetlerin hızla giderilmesi için başlatılan çalışmalar hakkında bilgi alan Vali Özkan, tarım faaliyetlerinin önemli olduğunu ve çiftçilere geçmiş olsun dileklerini iletti.

ÇİFTÇİLERİN YARALARI SARILACAK

10 Nisan 2025 sabahı yaşanan don olayı sonrası, Vali Özkan, “Manisa’mız tarımın kalbidir; 877 bin 598 dekar bağ alanımızda yaklaşık 50 bin ailemiz geçimini bağcılıktan sağlamaktadır. Bu nedenle yaşanan her afet, sadece ürünlerimizi değil, binlerce ailenin geçimini ve alın terini de etkilemektedir.” dedi. Vali Özkan, Tarsim Sigorta Sistemi ve çiftçilere verilen sigorta teşviklerinin, çiftçilerin zararlarını telafi etmede önemli bir yer tuttuğunu vurguladı.

ZARAR TESPİTİ VE ÖNLEMLER

Saruhanlı ilçesinde yüzde 75 oranında sigortalılığın bulunmasının, zararların telafisinde etkili olduğunu belirten Vali Özkan, “İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüz ve İlçe Müdürlüklerimizdeki teknik personellerimiz bağlardaki gelişmeleri takip ediyor.” ifadesini kullandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarıları çerçevesinde 8 Nisan’da üreticilere don uyarısı yapıldığını, bazı üreticilerin de koruyucu önlemler aldığını hatırlattı. Ancak, 10 Nisan sabahı çok düşük sıcaklıkların meydana geldiğini belirtti.

TARSİM İLE ZARAR GÖREN ALANLAR BAŞVURULACAK

Vali Özkan, teknik personel ve TARSİM eksperlerinin hasar tespit çalışmalarına başladığını, üreticilere ise “Zarar gören alanlar için öncelikle TARSİM’e bildirimde bulunmaları gerekir.” dedi. Zarar durumu netleşene kadar budama işlemlerinin yapılmaması gerektiğini vurguladı. Ayrıca, düşük faizli tarımsal kredilerin ertelenmesi ile ilgili gerekli desteklerin sağlanacağı bilgisini verdi.

ÜRETİCİLER DİKKATİ ELDEN BIRAKMAMALI

11 Nisan 2025 tarihinden 15 Nisan 2025 Salı gününe kadar zirai don riski bulunduğunu belirten Vali Özkan, üreticilere dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyarıda bulundu. “Devletimiz her zaman çiftçimizin yanındadır.” sözleriyle üreticilere desteklerini iletti ve zor günleri dayanışma ile aşacaklarına olan inancını dile getirdi.