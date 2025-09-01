Manisa, Voleybolda Türkiye Şampiyonu Oldu

ŞAMPİYONLUK YOLUNDA ÖNEMLİ ZAFER

Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın düzenlediği Anadolu Yıldızlar Ligi Voleybol Türkiye Şampiyonası’nda Manisa il karması, finalde Mersin ile karşılaşarak 3-0 galip geldi ve Türkiye Şampiyonu unvanını elde etti. Manisa, bu turnuvada büyük bir başarıya imza atarak, il karması erkek voleybol takımıyla finale adını yazdırmayı başardı. İzmir’deki final maçında, güçlü rakibi Mersin karşısında set vermeden, 3-0’lık sonuçla kazanarak Türkiye şampiyonluğunu namağlup olarak elde etti.

MANİSA SPORUNDA BÜYÜK BAŞARI

Manisa ekibi, sahada gösterdiği kararlı mücadele ve takım ruhuyla Türkiye’nin zirvesine tırmandı. Bu başarı, hem şehre hem de sporseverlere büyük bir sevinç yaşattı. Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, şampiyonluk sonrası şu açıklamayı yaptı: “Bugün ikinci büyük başarımızı kutluyoruz; kız basketbol takımımızın ardından erkek voleybol takımımız da Türkiye şampiyonu oldu. Gençlerimizin sahada sergilediği performans, disiplin ve takım oyunu Manisa voleybolunun gücünü bir kez daha gösterdi. Tüm sporcularımızı, antrenörlerimizi ve emeği geçenleri tebrik ediyorum.”