Manisa’ya 410 konut yapılacak

KONUT İHALELERİ HAZIRLANIYOR

AK Parti Manisa Milletvekili Murat Baybatur, Manisa’nın Akhisar ve Salihli ilçelerinde, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından toplam 410 konut için ihaleye çıkacağını duyurdu. Baybatur, yaptığı açıklamada, TOKİ’nin Akhisar’ın Medar Mahallesi’nde 267 konut, 6 dükkan ve 1 camii için 7 Mayıs’ta, Salihli Durasıllı Mahallesi’nde ise 143 konut için 28 Nisan’da ihaleye gideceğini aktardı.

KONUTLAR KISA SÜREDE TESLİM EDİLECEK

TOKİ’nin gerçekleştireceği ihale sonrasında kazanan firmalara yer tesliminden itibaren 18 ay gibi kısa bir sürede konutların tamamlanıp hak sahiplerine teslim edileceğini açıklayan Baybatur, “TOKİ tarafından şehrimize kazandırılacak 410 konutluk yeni proje ile vatandaşlarımız, güvenli ve modern yaşam alanlarına kavuşacak.” dedi.

YENİ PROJE TOPLUMA HUZUR GETİRECEK

Baybatur, ayrıca 6 Şubat depremlerinde TOKİ’nin inşa ettiği konutların güvenilirliğini bir kez daha kanıtladığını vurguladı. Bu projelerin, sadece bir yapı değil; aynı zamanda bir ailenin huzuru ve çocukların güvenle büyüyebileceği yuvalar anlamına geldiğini söyledi. “AK Parti olarak, Türkiye genelinde olduğu gibi Manisa’da da vatandaşlarımızın yaşam kalitesini yükseltmek ve daha sağlam, planlı şehirler kurmak için çalışıyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde her vatandaşımız için güvenli bir gelecek inşa etmeye devam edeceğiz. Yeni konut projesi Manisa’mıza, halkımıza ve geleceğimize hayırlı olsun.” diyerek sözlerini tamamladı.