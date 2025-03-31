Manisa’ya 868 Konut ve 24 Dükkan Yapılacak

AK PARTİ MİLLETVEKİLİNDEN ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

Ak Parti Manisa Milletvekili Murat Baybatur, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından Manisa’nın Yunusemre ve Saruhanlı ilçelerinde toplam 868 konut ve 24 dükkanlı ticaret merkezinin nisan ayında ihaleye çıkacağını duyurdu. Baybatur, Saruhanlı ilçesinde yapılacak 94 konutun ihalesinin 21 Nisan’da, Yunusemre ilçesinde ise 774 konut ve 24 iş yeri için ihale tarihinin 28 Nisan olduğunu belirtti.

DEPREME DAYANIKLI KONUTLAR YOLDA

Baybatur, TOKİ’nin 6 Şubat depremleri öncesinde ve sonrasında, başta afet bölgesi olmak üzere, Türkiye genelinde ve Manisa’da başarılı çalışmalar yaptığını ifade etti. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’nın Manisa’da Saruhanlı ilçesi Hacırahmanlı Mahallesi ile Yunusemre ilçesi Akgedik Mahallesi’nde 5. etap çalışmaları kapsamında 774 konut ve 24 iş yeri ihalesinin nisan ayında gerçekleşeceğini söyledi.

KONUTLAR NE ZAMAN TAMAMLANACAK?

Baybatur, “Toplu Konut İdaresi Başkanlığımız tarafından yapılacak olan ihalenin ardından Saruhanlı’daki 94 konut 400 günde, Yunusemre’de yapılacak olan 774 konut ve 24 iş yeri ise 550 günde tamamlanarak hak sahiplerine teslim edilecek. AK Parti olarak, Türkiye’de depreme dayanıklı konutlar yaşatmak ve vatandaşlarımızı bu konutlarda huzur ve güvenle barındırmak için çaba sarf ediyoruz.” dedi. Ayrıca, “Manisa’nın tüm ilçelerine toplu konut kazandıran hükümetimiz, vatandaşlara olan hizmet sözünü yerine getirerek çalışmalarını sürdürüyor. Yunusemre ve Saruhanlı ilçelerimize kazandırılacak 868 konut ve 24 iş yerinin kentimize ve vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum” diye ekledi.