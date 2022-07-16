Manisa’da orman yangını

Manisa’nın Akhisar ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahalede bulundu.

Manisa’nın Akhisar ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Ekipler, yangını söndürmek için havadan ve karadan müdahale etti. Yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

İlçeye bağlı Kocakağan Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevler kısa sürede rüzgarında etkisiyle yayıldı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 12 arazöz ve 3 yangın söndürme helikopteri sevk edildi.

Ekiplerin yangına havadan ve karadan müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü.