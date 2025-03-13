Manisalı Özel Sporcular 13 Madalya Kazandı

YÜZME ŞAMPİYONASINDA ÖZEL SPORCULAR BAŞARIYLA DÖNDÜ

Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın Mersin’de düzenlediği Okul Sporları Yüzme Özel Sporcular Türkiye Birinciliği Yarışları’nda, Manisa’yı temsil eden özel sporcular önemli bir başarıya imza attı. Farklı kategorilerde yarışan sporcular, toplamda 5 altın, 3 gümüş ve 5 bronz madalya kazanarak 13 madalya elde etti. Türkiye’nin dört bir yanından gelen özel sporcuların mücadele ettiği bu şampiyonada Manisalı sporcular başarılı performanslarıyla dikkat çekti. Özellikle bireysel ve takım olarak büyük başarılar elde ettiler. Farklı yaş gruplarındaki sporcular, yoğun eğitimlerinin sonuçlarını alarak kürsüde yer bulmayı başardı.

BAKANLIKTAN ÖZEL SPORCULARA DESTEK VURGUSU

Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, şampiyonada elde edilen başarılar için sporcuları ve antrenörlerini kutladı. Özel sporculara verilen desteğin önemini bir kez daha ifade ederek, “Manisa’nın güçlü spor altyapısı, bu büyük başarıyla bir kez daha gözler önüne serildi. Özel sporcularımız, azimleri, disiplinleri ve spora olan sevgileriyle hepimize örnek oluyor” dedi. Öztürk, elde edilen başarıların tüm Manisa için gurur kaynağı olduğunu belirtirken, antrenörler, aileler ve sporcular için gönülden tebriklerini sundu. Manisa’nın spor alanında desteğini kararlılıkla sürdüreceğini sözlerine ekledi.