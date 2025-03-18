Manisalı Sporcular Dünya Şampiyonası’na Hazırlanıyor

AEROBİK CİMNASTİK MİLLİ TAKIMI MANİSA’DAN GÜÇ ALIYOR

Portekiz’de gerçekleştirilecek Dünya Aerobik Cimnastik Şampiyonası için oluşturulan 9 kişilik Milli Takım kadrosunun 7’si Manisalı sporculardan seçildi. 27 Şubat – 2 Mart tarihleri arasında İstanbul Sancaktepe’de yapılan Aerobik Cimnastik Türkiye Şampiyonası’nda hiç kimseye kaybetmeyen Manisalı sporcular, Milli Takım kadrosunun büyük çoğunluğunu oluşturuyor. Deportivo Braga’nın ev sahipliği yapacağı 21-23 Mart tarihli şampiyonada takıma katılacak sporcular arasında Manisalı sporcuların ağırlığı dikkat çekiyor.

Manisa Spil Spor Kulübü Başkanı Özgür Erdemir, “19-23 Mart’ta Portekiz’de gerçekleşecek Dünya Aerobik Cimnastik Şampiyonası’na Türkiye Cimnastik Federasyonu, 15-17 yaş grubunda 9 sporcu arasından 7’sini kulübümüzden, kalan 2’sini ise Ankara’dan göndermeye karar verdi” dedi. Kulüp Başkanı Erdemir, ilk defa katıldıkları yarışmalardan başarıyla döndüklerini kaydederek, “12-14 yaş grubunda kulübümüzün ilk defa katıldığı Aero dans kategorisinde 8 sporcumuz birinci oldu. Ayrıca 12-14 yaş tek kadın kategorisinde de birincilik ve ikincilik elde ettik. Manisa’mıza bu başarıları yaşatmanın mutluluğunu yaşıyoruz” şeklinde konuştu.

Portekiz’deki Dünya Kupası için 6 kategoriye katılacaklarını ve 5 kategoride altın madalya hedeflediklerini vurgulayan Erdemir, “Hocalarımızla birlikte yaptığımız çalışmalar meyvelerini veriyor, bu başarıyı kulüp olarak yaşıyoruz. Dünya Kupasından sonraki turnuvalar için de hazırlıklarımız devam ediyor” ifadelerini kullandı. Çekoslavakya’da yapılacak bir yarışmaya da katılmayı planladıklarını belirten Erdemir, sporcuların Avrupa’da kendilerini tanıtmak istediklerini dile getirdi.

YENİ MİLLİ SPORCU HEYECANI

Dünya Kupası’na katılacak 7 sporcudan birinin ilk kez Milli Takım forması giyeceğini ifade eden Erdemir, daha önceki başarılarıyla tanınan sporcular arasında yer alan Tuanna Almaç ve Zehra Beyoğlu’na da dikkat çekti. Zehra Beyoğlu, cimnastik kariyerine 3 yaşında başladığını belirtirken, birçok Türkiye Şampiyonluğu bulunduğunu ve İstanbul’daki şampiyonlukla birlikte Portekiz’deki Dünya Şampiyonası’na katılacak olmanın heyecanını yaşadığını söyledi. Zehra, “Hedefim inşallah altın madalya kazanmak olacak” dedi.