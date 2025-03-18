Manisalı Sporcular Dünya Şampiyonasına Hazır

DÜNYA AEROBİK CIMNASTİK ŞAMPİYONASI MİLLİ TAKIMI İÇİN MANİSALI SPORCULAR ÖNE ÇIKIYOR

Portekiz’de gerçekleştirilecek Dünya Aerobik Cimnastik Şampiyonası’na katılacak olan 9 kişilik Milli Takım kadrosunun 7’sinin Manisalı sporculardan oluşması dikkat çekiyor. 27 Şubat – 2 Mart tarihleri arasında İstanbul Sancaktepe’de düzenlenen Aerobik Cimnastik Türkiye Şampiyonası’nda tüm dereceleri elde eden Manisalı sporcular, Türkiye’nin Aerobik Cimnastik Milli Takımında önemli bir rol oynuyor.

MİLLİ TAKIMDA MANİSA YÜKSELİYOR

Manisa Spil Spor Kulübü Başkanı Özgür Erdemir, “19-23 Mart’ta Portekiz’de yapılacak olan Dünya Aerobik Cimnastik Şampiyonası’nda Türkiye Cimnastik Federasyonu tarafından 15-17 yaş grubundaki 9 sporcudan 7’sinin Manisa’dan, kalan 2’sinin ise Ankara’dan seçilmesi kararlaştırıldı” şeklinde açıklamada bulundu. Aynı zamanda, kulüp olarak katıldıkları ilk yarışmalardan derecelerle döndürdüklerini ifade eden Erdemir, “12-14 yaş grubunda Aero dans kategorisinde 8 sporcumuz birinci oldu ve tek kadın kategorisinde de hem birincilik hem ikincilik elde ettik. Manisa’mıza bu başarılar ile gurur yaşatıyoruz” dedi.

Erdemir, Portekiz’deki Dünya Kupasından 5 altın madalya elde etme hedeflerini vurgulayarak, “Katılacağımız 6 kategorinin 5’inde sporcularımızdan altın madalya beklentimiz yüksek. Hocalarımızla birlikte güzel bir hazırlık süreci geçirdik ve bunun gururunu yaşıyoruz” diye konuştu. Ayrıca, Dünya Kupası sonrası başka turnuvalara da hazırlık yaptıklarını, özellikle Çekoslavakya’daki yarışma için de planlarının olduğunu belirtti.

İLK MİLLİ FORMAYA TARİHİ ADIM

Dünya Kupasına katılacak 7 sporcudan birinin Milli Takım forması giyecek olmasının önemine değinen Erdemir, “Zehra Beyoğlu, Türkiye Şampiyonası’nda elde ettiği başarılarla ilk kez milli takımda yer alacak. Kendisine altın madalya konusunda güveniyoruz” dedi. Portekiz’deki yarışmaya katılacak olan Zehra Beyoğlu ise Cimnastik sporuna 3 yaşında başlamış. Türkiye Şampiyonası’nda ekip olarak altın madalya kazanmanın mutluluğunu yaşadığını ifade ederek, “İlk Milli Takım dayımda hedefim altın madalya kazanmak” dedi.

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