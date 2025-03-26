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Manisalı Sporcular Fransa’dan Madalyalarla Döndü

MANİSA SPORUNDA ÖNEMLİ BİR BAŞARI

Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, Fransa’da gerçekleştirilen Aquae Open Cup 2025 Uluslararası Aerobik Cimnastik Turnuvası’nda büyük bir başarıya imza atan Manisalı sporcuları ve antrenörleri makamında kabul etti. Manisalı cimnastikçiler, turnuvada 4 takım şampiyonluğu, 20 altın ve 6 gümüş madalya kazanarak Türkiye’yi en iyi şekilde temsil etti.

MANİSA’NIN SPOR ALTYAPISI GÜÇLENİYOR

Öztürk, elde edilen bu başarılı sonuçların Türkiye için gurur kaynağı olduğunu dile getirdi. Manisa’nın spor altyapısının sürekli olarak güçlendiğini belirten Öztürk, genç sporcuların uluslararası alanda kazandıkları başarılarla şehrin adını tüm dünyaya duyurduğunu vurguladı.

DESTEK SÜRECEK

Sporcuları ve antrenörleri başarılarından dolayı kutlayan Öztürk, Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olarak her zaman sporcuların yanında olduklarını, gelişimleri için gerekli tüm destekleri vermeye devam edeceklerini ifade etti. Diğer yandan, sporcular ve antrenörler, kendilerine sağlanan destekler için teşekkür ederek, gelecekteki turnuvalarda daha büyük başarılar için çalışmalarını sürdüreceklerini açıkladı.

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