Manisalı Sporcular Uşak’ta 6 Madalya Kazandı

OKUL SPORLARI YARIŞMALARINDA BAŞARI

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Uşak’ta gerçekleştirilen Okul Sporları Küçükler ve Yıldızlar Oryantiring Grup Birinciliği Yarışmalarında, Manisalı sporcular dikkat çekici bir performans sergileyerek toplamda 6 madalya kazandı. Yarışmalara 14 ilden 361 sporcu katılırken, Manisa’yı temsil eden 6 takım, gösterdikleri üstün başarıyla öne çıktı.

DEMİRCİ FATİH ORTAOKULU BAŞARIYLA DOLUP TAŞTI

Yarışmalarda Küçük Erkekler takım kategorisinde birinci olan Demirci Fatih Ortaokulu, Yıldız Kızlar takım kategorisinde ikinci, Yıldız Erkekler takım kategorisinde ise Soma Altıntaş Ortaokulu üçüncülüğü elde etti. Bireysel kategorilerde ise Küçük Kızlar yarışlarında Demirci Fatih Ortaokulu’ndan Elif Ece Korkmaz birinci oldu. Küçük Erkekler bireysel yarışlarında yine Demirci Fatih Ortaokulu öğrencisi Necati Tuğra Gökkaya üçüncülüğü kazandı. Yıldız Kızlar bireysel yarışlarında Zeynep Sena Özkara birincilik, Medinenur Gökcan üçüncülük elde ederken, Yıldız Erkekler bireysel yarışlarında Orçun Kılınç ikincilik, Semih Bozbay ise üçüncülük elde etti.

TÜRKİYE BİRİNCİLİĞİ YARIŞMALARINA KATILACAKLAR

Bu başarılar neticesinde Manisa’dan 4 takım ve 3 bireysel sporcu, 15 Mayıs 2025 tarihinde Ankara’da yapılacak olan Türkiye Birinciliği Yarışmalarında yer alma hakkı kazandı. Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, sporcuları ve antrenörleri tebrik ederek, Türkiye Finalleri’nde başarılar diledi. Öztürk, Manisalı sporcuların disiplinli çalışma ve büyük azim gösterme gayretleriyle, Türkiye Şampiyonası’nda da önemli dereceler elde edeceğinden emin olduğunu ifade etti.