Manisalılar İftar Programında Buluştu

MANİSALILAR GELENEKSEL İFTAR PROGRAMINDA BULUŞTU

Ankara’daki Manisalılar, geleneksel iftar etkinliğinde bir araya geldi. Ankara Manisalılar Mesir ve Dayanışma Derneği öncülüğünde düzenlenen etkinlik, dün akşam geniş bir katılımla gerçekleştirildi. Etkinlikte, AK Parti Manisa Milletvekili Ahmet Mücahit Arınç, önceki dönem AK Parti milletvekili ve halihazırda AK Parti Teşkilat Başkan Yardımcılığı görevini üstlenen Uğur Aydemir, eski milletvekilleri, bürokratlar ve şehirde yaşayan birçok Manisalı vatandaş yer aldı. Diyanet İşleri Başkanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürü Bünyamin Kahraman’ın iftar duasının ardından katılımcılar iftar yemeğine yöneldi.

HEMŞEHRİCİLİK BAĞLARINI GÜÇLENDİRMEK GEREKEN BİR KONUDUR

İftarda konuşan AK Parti Manisa Milletvekili Ahmet Mücahit Arınç, bu tür organizasyonların hemşehrilik bağlarını güçlendirmek adına büyük bir öneme sahip olduğunu belirtti. Arınç, “Manisalı kimliği önemli. Verimli ve bereketli toprakların insanlarından oluşan özel bir şehiriz. Bugün buraya şehir merkezinden en uzak ilçelerimiz, Selendi’den, Demirci’den, Köprübaşı’ndan, tüm Manisalılar koşarak geldi. İnşallah önümüzdeki süreçte daha sık bir araya gelerek birbirimize destek olacağız. Rabbim birlik ve beraberliğimizi daim etsin. Şimdiden Ramazan Bayramınızı kutluyorum” şeklinde konuştu.

GÖNÜL BAĞIMIZI KORUMA YİNE GEREKEN BİR KONUDUR

Dernek Başkanı Serdar Gürüzümcü de, Manisalılar arasındaki dayanışmanın ve birlikteliğin önemine vurgu yaparak şunları söyledi: “Bizler, Manisalılar olarak, nerede olursak olalım, aramızdaki gönül bağını koparmadan birbirimize destek olmaya devam ediyoruz. Bugün iftarımıza katılım sağlayarak Manisa havasını bizlere teneffüs ettiren kıymetli hemşehrilerimize teşekkür ediyorum.”

MEMLEKETE VEFA, MANİSA’YA SEVDA DEĞİL Mİ?

Önceki dönem dernek başkanı ve Manisa Dernekleri Federasyonu Başkanı Recep Gezinti, 17 yıl sonra görevini Serdar Gürüzümcü’ye devrettiğini ifade ederek, “Memlekete vefa, Manisa’ya sevda anlayışıyla temelleri atılan derneğimiz, bugün de aynı ilkelerle faaliyetlerini sürdürecektir. Bu güzel programın hazırlanmasında emeği geçen tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

– ANKARA