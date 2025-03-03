Manisaspor, Amatör Lige Yükseliyor

MANİSASPOR’UN YENİDEN YAPILANMASI

Bir dönem Süper Lig’deki başarısıyla dikkat çeken ancak yaşadığı maddi sorunlar sebebiyle amatör lige kadar düşen Manisaspor, bu yıl adeta yeniden yapılandığını gösteriyor. Manisa Süper Amatör Lig’de üst üste aldığı galibiyetlerle namağlup liderliğini sürdüren Manisaspor, geleceğin yıldız oyuncularını yetiştirmek amacıyla futbol okulu açtı.

GELECEĞİN YILDIZLARINI YETİŞTİRİYOR

Süper Lig’de 2005-2012 yılları arasında Burak Yılmaz, Arda Turan, Selçuk İnan, Caner Erkin ve Hakan Balta gibi önemli isimlerin formasını giydiği Manisaspor, şimdi de geleceğin yıldız futbolcularını eğitiyor. Futbol okulunda 355 öğrenci, kulübün sunduğu eğitim fırsatlarından yararlanarak futbolun heyecanını ve tutkusunu keşfediyor. Gencay Esendağ başkanlığında göreve gelen yeni yönetim, uzun yıllar sonra yeniden açtığı futbol okulu ile kulübün köklü mirasını geleceğe taşımak için önemli bir adım attı.

ALTYAPI ÇALIŞMALARI SÜRECEK

Altyapı çalışmalarına büyük önem veren Manisaspor, 6-13 yaş arası 355 genç yeteneği futbol okulu çatısı altında bir araya getirerek futbolun temel değerlerini aşılamaya devam ediyor. Kulübün halı sahasında deneyimli antrenörler eşliğinde gerçekleştirilen antrenmanlar ile çocuklar, geleceğe hazırlanıyor.