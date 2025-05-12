Manisaspor, Şampiyonluğunu Garantileyip BAL’a Yükseldi

MANİSASPOR Yeni Başlangıcıyla Bölgesel Amatör Lig’e Yükseldi

Manisa’nın futbol alanındaki en köklü temsilcisi olan Manisaspor, Manisa Süper Amatör Lig’de namağlup şampiyon olarak Bölgesel Amatör Lig’e (BAL) çıkmayı başardı. 2005-2008 ve 2009-2012 yılları arasında Süper Lig’de Manisa’yı temsil eden bu takım, yüksek borç yükü ve transfer yasağı nedeniyle 2021 yılında amatöre düşmüştü. Uzun bir süredir süren bu zor dönemden sonra, Manisaspor bu sezon gösterdiği performansla profesyonel ligin kapısına tekrar dayandı.

İddialı Kadro ve Başarı

Sezona iddialı bir kadro ile başlayan siyah-beyazlı ekip, Manisa Süper Amatör Lig’de hem normal sezonu hem de Play-Off’u yenilgisiz bir şekilde zirvede tamamladı. Takım, sezonun son maçında rakibi Saruhanlı Belediyespor’un sahaya çıkmaması yüzünden 3 puanı hükmen kazanarak şampiyonluğu garanti altına aldı. Bu başarı, Manisaspor’un Bölgesel Amatör Lig’e yükselme sevincini pekiştiriyor.