Manken Şevval Şahin’in Aracında Sahte Kart

ŞEVVAL ŞAHİN’İN OTOMOBİLİNDEKİ SAHTE KART

Beşiktaş’ta dün gece bir mekandan çıkan manken Şevval Şahin ile bir kız arkadaşının bindiği aracın ön camında Ticaret Bakanlığı’ndan alınmış gibi görünen, ‘Resmi Hizmete Mahsustur’ yazılı bir kart yer alıyordu. İlerleyen saatlerde bu aracın, Şahin’in erkek arkadaşı iş insanı Burak Ateş’e ait olduğu öğrenildi. Ancak yapılan incelemelerde camdaki kartın sahte olduğu belirlendi.

POLİSİN İNCELEMESİ VE ŞOFÖRÜN DURUMU

Otomobilin ön camındaki kart konusunda sosyal medyada oluşan tepkilerin ardından İstanbul Emniyeti konuya ilişkin bir inceleme başlattı. İnceleme sonuçlandığında, aracın, Şevval Şahin’in sevgilisi Burak Ateş’e ait olduğu kesinlik kazandı. Aracın şoförü M.A. polis ekipleri tarafından yakalanarak, ilgili birimlere götürüldü. Şoför M.A. hakkında ‘Resmi belgede sahtecilik’ suçundan adli işlem başlatıldı.

Hasan Karateke, Evini Taşıdı 150 Metre

Gazipaşa'da Hasan Karateke, yıkım kararı ile taşınması gereken konteyner evini ray sistemi ve iş makinesiyle 150 metre uzaklığa taşıdı.
Kaja Kallas, “Rusya, savaşı kaybedecek” dedi

AB Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Rusya'nın savaşı kazanamayacağını vurgulayarak, Ukrayna ile müzakerelere başlaması gerektiğini belirtti. Avrupa'nın desteği ve yaptırımları artırmaya devam edeceğini kaydetti.

