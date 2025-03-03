Mannheim’da Araç Kalabalığa Daldı: Ölüler Var

ALMANYA’DA YAYALARA DALAŞAN ARAÇ OLAYI

Almanya’nın Mannheim kenti, bir aracın yayaların arasına dalmasıyla sarsıldı. Olayın kaza mı yoksa bir saldırı mı olduğuna dair net bilgi yok ancak yerel polis, bir operasyon başlatıldığını ve vatandaşlardan bölgeden uzak durmalarını istedi. CNN Türk Berlin temsilcisi Erhan MertTürk, bahsedilen aracın sivil bir araç olduğunu söyleyerek, “Mannheim’daki olayın gerçekleştiği cadde, trafiğe kapalı. İnsanların yürüyüş için gittiği bir yerde gerçekleşiyor. Mannheim’de emniyet güvenlik seviyesini en üst düzeye çıkardı.” ifadelerini kullandı. Sürücünün Polonyalı olduğu iddia edilse de bu konuda henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

İLK BİLGİLER KAZA VEYA SALDIRIYI GÖSTERİYOR

İlk bilgilere göre, Paradeplatz’dan su kulesine doğru hızla giden siyah bir SUV, kalabalığın arasına daldı. ‘Mannheim24’ün haberine göre, çok sayıda kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Alman Haber Ajansı DPA’nın haberine göre, olay yerinde bir kişinin brandanın altında yattığı ifade edildi. Kadının durumu hakkında henüz kesin bir bilgi yok.

ÖLÜ VE YARALILAR, SÜRÜCÜ TUTUKLANDI

Bild Gazetesi, olayda 2 kişinin hayatını kaybettiğini ve toplamda 25 kişinin yaralandığını bildirdi. Olayın ardından sürücünün tutuklandığı ve şehir dışına çıkan tüm yollar ile köprülerde operasyon yapıldığı belirtildi. Gazete, “Otomobilin sürücüsü tutuklandı. Şehrin dışına çıkan tüm yollar ve köprüler kontrol ediliyor ve bir helikopter Mannheim üzerinde daireler çiziyor.” şeklinde açıklamada bulundu.

EYALET İÇİŞLERİ BAKANLIĞINDAN UYARI

Mannheim’ın bağlı olduğu Baden-Württemberg eyaleti İçişleri Bakanlığı, cep telefonlarına uyarı mesajı göndererek acil durum alarmı verildiğini duyurdu. Mesajda, “Resmi uyarı mesajı – Mannheim için hayati tehlike durumu var. Acil servislerin talimatlarını izleyin.” denildi.

POLİS AÇIKLAMALARI VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Alman polis, TSİ 14:15’te bir aracın kalabalığın üzerine sürüldüğünü doğruladı ve bir failin tutuklandığını açıkladı. Ancak başka failler olup olmadığı hakkında net bilgiler verilmedi.

BÜYÜK ETKİ, İÇİŞLERİ BAKANI PROGRAMINI İPTAL ETTİ

Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser, Köln’deki “Rosen Montag” geçit törenine katılma planını iptal ederek Mannheim’a doğru hareket etti.

ÖNCEKİ SALDIRILARNIN İZLERİ

Son dönemde Almanya, araçların kalabalık grupların arasına daldığı benzer saldırılarla sarsıldı. 13 Şubat’ta Münih kentinde düzenlenen sendika protestosunda daha önce bir araç kalabalığa dalmış ve çok sayıda kişi yaralanmıştı. Ayrıca 20 Aralık’ta Magdeburg’daki Noel pazarına düzenlenen saldırıda da 5 kişi hayatını kaybetmiş, 200’den fazla kişi yaralanmıştı. Saldırının failinin İslam karşıtı, aşırı sağcı ve siyonizm destekçisi olduğu tespit edilmişti.