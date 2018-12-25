Mansur Yavaş, Akşener’le buluştu

Cumhuriyet Halk Partisi’nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’le buluştu.

CHP’nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş, dün CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’i ziyaret ederek hem teşekkür etti hem de seçim kampanyası hakkında bilgi verdi.

Yavaş dün ilk olarak CHP İl Başkanlığı’nın düzenlediği kahvaltılı toplantıda gazetecilerin sorularını yanıtladı. Yavaş, “Anayasa değişikliği referandumunda ‘hayır’ kampanyalarına da katılarak muhalif tavrımı sürdürdüm. Ancak hiçbir partiyle sürtüşme içine girmedik. Belki de onun için her partiden ‘Bizim adayımız olsun’ diye teklif aldık. Belki de sürtüşmelere girmiş olsaydık ne Cumhuriyet Halk Partisi’nin ne de İYİ Parti’nin tabanı bunu kabul edecekti” dedi.

AK PARTİ’DEN DE TEKLİF

Yavaş, “AK Parti’den de size bir belediye başkan adaylığı teklifi geldi mi” sorusuna ise “Evet geldi bunu kamuoyuyla paylaşmıştım” yanıtını verdi. Yavaş, daha sonra Anıtkabir’e çıktı, ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu ziyaret etti. Yavaş, çıkışta yaptığı açıklamada özetle şunları söyledi :

“Adaylığımın kesinleşmesinden sonra ilk defa CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na teşekkür ziyaretine geldik ve bize duyduğu güvenden dolayı teşekkür ettik. Çalışmalarla ilgili de kısa bilgiler verdik.”

FARKLILIKLAR ZENGİNLİĞİMİZ

Yavaş İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’i ziyaret sırasında ve çıkışta yaptığı açıklamada özetle şunları söyledi: “İnşallah Ankara’yı biz kazanacağız ve birlikte de yöneteceğiz. Desteklerinden ve güveninden dolayı kendisine çok teşekkür ettik.

(Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ‘Son yıllarda ideolojileri ile taban tabana zıt adayları çıkarmaya başladılar’ sözleri hatırlatılınca) Biz güçbirliği yapıyoruz. İdeolojik farklılıklar hep ayrışmayı gerektirmemeli. Farklılıklar bizim zenginliğimiz diyorsak bir araya gelmenin de ne kadar değerli olduğunun farkına varmalıyız. Zaman zaman biliyorsunuz AK Parti de kendi fikrinden olmayan sosyal demokrat adaylarla birlikte bir araya gelmiştir.”

BAŞARACAĞINIZA İNANIYORUM

Akşener de, “Başaracağınıza şahsen de inanıyorum İYİ Parti yöneticileri olarak arkadaşlarım da inanıyor. Bir haksızlığa uğramıştınız. Ankara’da yaşayan herkes bu haksızlığın bu defa düzeltileceğine yani öyle bir sonuçla inşallah kazanacaksınız ki isteseler de şaibe oluşturulamayacak inşallah. Tabii o seçimden ders alındı. Sandıkların korunması ve o konudaki sistem… Ben kazanacağınıza inanıyorum” diye konuştu.

HÜRRİYET