Mansur Yavaş, Anket Sonuçlarını Açıkladı

ANKARA BELEDİYE BAŞKANINDAN ANKET SONUÇLARI

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, ilçe belediye başkanlarının memnuniyet oranları ve seçim eğilimlerini gösteren anket verilerini paylaştı. Elmadağ’daki memnuniyet oranı yüzde 75 iken, CHP’ye oy verme eğilimi yüzde 46, AK Parti’nin ise yüzde 29 olduğu belirlendi. Kalecik’te memnuniyet yüzde 80 seviyesine ulaşırken, CHP’nin oy oranı yüzde 33, AK Parti’nin ise yüzde 43 oldu.

ŞEHİRLERDE MEMNUNİYET ORANLARI

Şereflikoçhisar’da memnuniyet oranı yüzde 87 olarak ölçüldü. Bu ilçede CHP’ye destek yüzde 44, AK Parti’ye ise yüzde 26 olarak kaydedildi. Beypazarı’nda memnuniyet ise yüzde 84’e ulaştı. Burada CHP, yüzde 36 ile ilk kez AK Parti’yi (yüzde 34) geçti. Güdül’de başarı oranı yüzde 77 olurken, CHP’nin oy oranı yüzde 35, AK Parti’nin ise yüzde 38 seviyesindeydi. Nallıhan’da memnuniyet oranı yüzde 91 olarak ölçüldü ve CHP’nin oranı yüzde 44, AK Parti’nin ise yüzde 31 oldu.

ANKARA GENELİNDEKİ SONUÇLAR

Ayaş’ta memnuniyet oranı yüzde 70, CHP’nin oy oranı yüzde 35, AK Parti’nin oy oranı ise yüzde 38 olarak tespit edildi. Mansur Yavaş, Ankara genelinde büyükşehir memnuniyet oranının yüzde 63 olduğunu açıklarken, CHP’nin kent genelindeki oy oranının yüzde 40,8, AK Parti’nin ise yüzde 28’de kaldığını belirtti. Olası bir Cumhurbaşkanlığı seçiminde ise CHP’nin adayı yüzde 48 ile birinci sırayı alırken, AK Parti’nin adayı yüzde 37 ile ikinci sırada yer aldı.