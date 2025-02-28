Mansur Yavaş Bağımsız Aday Olacak mı?

HASAN SUBAŞI FORMÜLÜNÜN GETİRDİĞİ YENİ BOYUT

Erkin’in yazısında bahsedilen Hasan Subaşı formülü, CHP içindeki adaylık tartışmalarına farklı bir bakış açısı getiriyor. “Özgür Özel’in, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş’la yapacağı toplantıdan uzlaşma çıkmazsa, bir centilmenlik anlaşması yapılabilir. Ön seçimde dışarıda kalan aday, 100 bin imzayla bağımsız aday olabilir. Seçim ikinci tura kalır, CHP’li iki başkan muhalif oyları maksimuma çıkarır. İlk turda az oy alan, diğerine tam destek verir ve isterse cumhurbaşkanlığı yardımcılığına geçer.” Bu yaklaşım, hem parti birliğini sağlamayı hem de milyonlarca seçmenin iradesini yansıtmaya söz veriyor. Ancak merak edilen konu, Yavaş’ın bu stratejiyi benimseyip benimsemeyeceği.

SEÇİM KULİSLERİ HAREKETLENİYOR

2027 seçimleri için kulisler hareketlenmeye başladı. Yavaş’ın, CHP içerisinde “ağabey” pozisyonunu koruyarak, bölücü değil birleştirici bir rol üstlenmeyi planladığı ifade ediliyor. Erkin’in kaynakları, “Mansur Başkan, İmamoğlu’yla görüşmelerini sürdürecek, gerginliğin tarafı olmayacak. İşine odaklanacak, ekonomi vurgusunu bırakmayacak. Anketleri izleyecek ve eğer Ekrem Başkan’ın kazanacağı netleşirse yarışta yer almayacak” şeklinde bilgi veriyor. Özgür Özel’in genel başkanlığını sorgulatacak adımlar atmaktan kaçınacağı belirtilen Yavaş’ın, 2027’de öne çekilmesi muhtemel bir seçim öncesinde tavrını netleştireceği öngörülüyor.

SİYASİ HAREKETLİLİK SÜRÜYOR

Türkiye, bu gelişmelerle birlikte siyasi ortamda nefesini tutmuş durumda. Yavaş, CHP’den kopmadan bağımsız bir hamle yapacak mı? Yoksa İmamoğlu’nun önünü açarak “centilmenlik” mi gösterecek? 2027 seçimleri için geri sayım başlarken, Ankara’dan gelen sinyaller siyasi sahneyi hareketlendirerek dikkatleri üzerine çekiyor.