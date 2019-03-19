Mansur Yavaş: Ben HDP’ye oy vermem

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Cumhuriyet Halk Partisi’nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş’tan HDP ile ilgili ilginç bir açıklama geldi.

CHP’nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş’ın seçim çalışmaları kapsamında basın mensupları ile yaptığı toplantıda HDP ile ilgili sorulan soruya ilginç bir yanıt verdiği ortaya çıktı.’HDP’yi ziyaret edecek misiniz?’ sorusuna cevap veren Yavaş, “Ajans karar verecek” dedi.

Mansur Yavaş, yerel seçimlerle ilgili yaptığı açıklamada, HDP’yi ziyaret edip etmeyeceği sorusuna cevap verdi. “HDP’yi de ziyaret edecek misiniz?” sorusunun yöneltildiği Mansur Yavaş, “Onu bilemiyorum, ajans karar verecek. Çünkü HDP açık açık ‘Ben, Mansur Yavaş’a oy vermem’ dedi. Kendi takdirleridir” değerlendirmesinde bulundu.

TRT